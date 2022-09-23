«Жене пока не говорил»: в Самаре отец трех дочерей пришел в военкомат без повестки

Некоторые самарцы приходят в военкоматы добровольцами, не дожидаясь повесток Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре отец трех дочерей пришел в военкомат без повестки тайком от жены после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Мужчина рассказал журналисту «КП-Самара», что хочет стать добровольцем и заключить контракт на прохождение военной службы.

Евгению 35 лет, он отслужил срочную службу в армии, однако повестки пока не получал. Тем не менее принял решение приехать в военкомат добровольно и заключить контракт на военную службу.

- Когда услышал о частичной мобилизации, то решил, что тоже должен поехать защищать свою страну и жителей Донбасса, - рассказал Евгений журналисту «КП-Самара». – В армии служил, обращаться с оружием умею. Тайком от жены взял утром на работу военный билет и паспорт. Супруге о своем решении еще не сообщил, однако мы этот вопрос обсуждали уже достаточно давно, и она знает про мою позицию по этому вопросу.

Дома у Евгения остаются три дочери. Мужчина уверен, что своим решением он обеспечит им достойное будущее.

О частичной мобилизации в России объявили 21 сентября 2021 года. В тот же день самарцы начали получать повестки, а 22 сентября многие пришли в военкоматы.