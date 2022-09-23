Число рейсов «Валдая» из Самары в Ширяево и Винновку сократят с 26 сентября 2022 года

В Ширяево "Валдай" будет ходить два раза в день, а в Винновку - один / Фото: vk.com/volgatravel63

Со следующего понедельника, 26 сентября 2022 года, в Самаре изменят график движения «Валдаев». Скоростные суда станут реже ходить до Винновки и Ширяево. Об этом говорится в сообщении компании-перевозчика «Волга-Трэвэл».

Так, с 26 сентября по 9 октября 2022 года «Валдай-45Р» будет ходить до Ширяево два раза в день — в 10:00 и 16:00. В обратном направлении — в 11:30 и 17:00. А вот количество рейсов в Винновку сократят до одного в день. Отправление из Самары в 12:30, обратно — в 15:00.

Отметим, что график прибытия скоростного судна в Ширяево скорректировали с учетом движения автобуса № 9. Он ходит по маршруту Жигулевск — Ширяево. А пассажиры «Валдая» до Винновки, которые туда едут ради экскурсии, теперь смогут ознакомиться с достопримечательностями села в течение 2 часов и вернуться домой тем же рейсом.