В Самаре правоохранители задержали мужчину, прятавшего «закладки» с героином

Задержанного отправят в колонию
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре правоохранители задержали мужчину, планирующего разложить «закладки» с наркотиками. Злоумышленник предстал перед судом.
По данным прокуратуры Самарской области, ранее несудимый мужчина решил заработать через интернет. Подозреваемый должен был разложить «закладки» с наркотическим веществом в тайники. После злоумышленник собирался отправить сведения подельнику, но не успел.
Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. В свертках обнаружили героин. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.