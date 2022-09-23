В Самаре правоохранители задержали мужчину, прятавшего «закладки» с героином

Задержанного отправят в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители задержали мужчину, планирующего разложить «закладки» с наркотиками. Злоумышленник предстал перед судом.

По данным прокуратуры Самарской области, ранее несудимый мужчина решил заработать через интернет. Подозреваемый должен был разложить «закладки» с наркотическим веществом в тайники. После злоумышленник собирался отправить сведения подельнику, но не успел.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. В свертках обнаружили героин. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.