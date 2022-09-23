В Самарской области ожидается шквалистый ветер 24 сентября 2022 года

Самарцам не следует парковать автомобиль под деревьями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области предупредили об усилении ветра в субботу, 24 сентября 2022 года. В регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», местами на территории губернии порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Такая погода сохранится вечером и ночью 24 сентября. При этом, температура воздуха днем достигнет +20 градусов. Ранним утром пройдет небольшой дождь.

Напомним, в выходные дни погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ожидается штормовой ветер и сильный дождь.