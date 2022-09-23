В Самаре дети решили устроить «обстрел» куриными яйцами по прохожим

Дети кидались куриными яйцами с балкона. Фото: "Куйбышевский /Самара"

В Самаре местные жители рассказали о новом развлечении детей Куйбышевского района. Ребята решили устроить «обстрел» куриными яйцами по пешеходам.

В социальных сетях женщина поделилась кадрами атаки с балкона третьего этажа. Подростки прицеливались и кидались куриными яйцами по прохожим, идущим по Пугачевскому тракту, 61. Судя по рассказу автора сообщения, маленькие злоумышленники попали «снарядом» в ногу женщине, возвращавшейся с внучкой из детской поликлиники.

В комментариях пользователи не разделили рвения пострадавшей и посмеялись над ситуацией. Женщина попросила родителей принять соответствующие меры.