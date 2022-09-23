Военком Самарской области рассказал, кто может получить отсрочку от призыва по частичной мобилизации

Частичная мобилизация не затронет студентов, граждан не проходивших военную службу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте военного комиссариата губернии появилась информация о категориях граждан, которые могут получить отсрочку от призыва по частичной мобилизации.

Среди таких людей – работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, многодетные отцы с четырьмя и более детьми, возраст которых не более 16 лет. Отсрочку могут получить жители региона, ухаживающие за членом семьи либо за инвалидами I группы.

Помимо перечисленных категорий, не попадут под частичную мобилизацию призывники, чьи матери в одиночку воспитывают четверых и более детей, возраст которых до 8 лет. Призыву не подлежат люди, живущие не постоянно в России и не состоящие на воинском учете.

Согласно официальной информации, частичная мобилизация не затронет студентов, граждан не проходивших военную службу, например, тех кому нет 18 лет. В зону СВО не отправят призывников осеннего срочного призыва. Те, кто временно не годен из-за болезни, получат отсрочку на шесть месяцев.