В Самаре мужчина хотел сводить женщину в театр, но нарвался на мошенников

Мужчина стал жертвой мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники придумывают новые схемы для «развода» местных жителей. На этот раз злоумышленница позвала мужчину в театр.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 32-летний самарец познакомился с женщиной в социальных сетях. В ходе разговора они договорили назначить свидание в театре. Инициативная девушка отправила ссылку для покупки билетов. Мужчина оформил заказ, после чего у него списали 10 тысяч рублей.

Вскоре новая знакомая перестала выходить на связь. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и перечислил деньги на сайте-двойнике. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.