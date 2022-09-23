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Происшествия23 сентября 2022 17:15

В Самаре мужчина хотел сводить женщину в театр, но нарвался на мошенников

Аферистка отправила ссылку для покупки билетов
Алена ПРОВКИНА
Мужчина стал жертвой мошенников

Мужчина стал жертвой мошенников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники придумывают новые схемы для «развода» местных жителей. На этот раз злоумышленница позвала мужчину в театр.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 32-летний самарец познакомился с женщиной в социальных сетях. В ходе разговора они договорили назначить свидание в театре. Инициативная девушка отправила ссылку для покупки билетов. Мужчина оформил заказ, после чего у него списали 10 тысяч рублей.

Вскоре новая знакомая перестала выходить на связь. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и перечислил деньги на сайте-двойнике. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.