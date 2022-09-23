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Происшествия23 сентября 2022 17:21

В Самарской области автомобиль Datsun протащил мотоциклиста на крыше 23 сентября

Водитель легковушки развернулся через двойную сплошную
Ирина СИНЕГУБОВА
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: "Типичный Тольятти Новости"

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: "Типичный Тольятти Новости"

Сегодня, 23 сентября 2022 года, примерно в 17:00 произошло ДТП с участием мотоциклиста. В Тольятти Datsun протащил его на крыше.

— Мотоциклиста сбили на перекрестке Южного шоссе и улицы Тополиная, в результате чего протащили до самой "Акварели", — написал автор поста телеграм канала "Типичный Тольятти Новости".

По предварительной, не подтвержденной информации, водитель автомобиля Datsun развернулся через двойную сплошную полосу, а парень на мотоцикле врезался в него.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые выясняли все обстоятельства аварии. Как сообщают очевидцы, мотоциклисту 23 года, он был в сознании и состоянии шока, когда скорая медицинская помощь увозила его в больницу. Он живой, информации о его состоянии нет.