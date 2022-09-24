Фестиваль «Шостакович. ХХ век» открылся в Самаре опереттой «Москва, Черемушки»

В основе сюжета оперетты - масштабный переезд москвичей из коммунальных квартир в собственные / Фото: САТОБ

В пятницу, 23 сентября 2022 года, в Самаре стартовал мультижанровый фестиваль «Шостакович. ХХ век». Он открылся премьерой оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки».

Данное произведение — единственная оперетта, которую сочинил великий композитор. Предложением ему поступило в 1958 году от Владимира Масса и Михаила Червинского. Дмитрий Шостакович сопроводил бытовой, но авантюрный сюжет яркой и запоминающейся музыкой.

Действие в оперетте происходит в 1950-60-е годы. В основе сюжета — масштабный переезд москвичей из коммунальных квартир в собственные в новостройках.

Первый спектакль, который прошел в театре оперы и балета, самарцы увидели накануне вечером. Кто не успел на нем побывать, еще могут это сделать. Второй премьерный показ намечен на субботу, 24 сентября 2022 года, в 18:30.

Отметим, сам фестиваль продлится до 2 октября 2022 года. Он пройдет не только в Самаре, но и в Тольятти.