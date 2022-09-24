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Происшествия24 сентября 2022 6:23

Суд в Самаре арестовал пойманную на взятке высокопоставленную сотрудницу полиции

На время следствия женщина будет находиться в СИЗО
Анастасия ФИЛАТОВА
Старшего дознавателя ОП подозревают в получении взятки в 200 тысяч рублей

Старшего дознавателя ОП подозревают в получении взятки в 200 тысяч рублей

Фото: СУ СК по Самарской области

В пятницу, 23 сентября 2022 года, суд в Самаре избрал меру пресечения старшему дознавателю одного из отделов полиции. Женщину подозревают в получении крупной взятки.

— Суд по ходатайству следствия избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, сотрудница полиции получила взятку 8 сентября 2022 года около одного из домов по улице Гагарина в Самаре. Незаконное вознаграждение в 200 тысяч рублей ей передал местный житель. Он хотел, чтобы старший дознаватель помогла ему избежать колонии. Сделка сорвалась — женщину задержали. В ГУ МВД по Самарской области организовали по данному факту служебную проверку.