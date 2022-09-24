Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2022 6:59

В Самарской области окажут поддержку семьям призванных по частичной мобилизации

Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров
Илона МАЙСКАЯ
Глава региона пообещал уделить особое внимание женам и детям военнослужащих

Глава региона пообещал уделить особое внимание женам и детям военнослужащих

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области окажут поддержку семьям защитников Отечества, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров.

По поручению главы региона каждой семье военных создадут социальный паспорт. На его основании им будут оказывать всю необходимую помощь и поддержку.

— Уделим особое внимание семьям, которые временно остаются без мужского плеча. Это плечо подставим мы. Наша первостепенная обязанность сегодня — помощь в любых социальных вопросах женам и детям защитников, — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил руководителям министерств, главам городов и районов Самарской области регулярно проводить встречи с семьями военнослужащих, которые сейчас защищают страну, и оказывать им всестороннюю поддержку.