В Самарской области окажут поддержку семьям призванных по частичной мобилизации

Глава региона пообещал уделить особое внимание женам и детям военнослужащих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области окажут поддержку семьям защитников Отечества, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров.

По поручению главы региона каждой семье военных создадут социальный паспорт. На его основании им будут оказывать всю необходимую помощь и поддержку.

— Уделим особое внимание семьям, которые временно остаются без мужского плеча. Это плечо подставим мы. Наша первостепенная обязанность сегодня — помощь в любых социальных вопросах женам и детям защитников, — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил руководителям министерств, главам городов и районов Самарской области регулярно проводить встречи с семьями военнослужащих, которые сейчас защищают страну, и оказывать им всестороннюю поддержку.