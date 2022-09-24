Депутат из Самарской области предложил снять ограничение с народных избранников на участие в СВО

Депутат предложил внести поправки в статью федерального закона / Фото: Михаил Бельснер / vk.com

Депутат думы Отрадного Михаил Бельснер предложил снять ограничения с народных избранников на участие в спецоперации. По его словам, он хочет пополнить ряды добровольцев, но сейчас такой возможности у него нет. Член партии КПРФ предложил внести поправки в соответствующий закон. Свое обращение слуга народа отправил депутату Госдумы РФ Михаилу Матвееву.

- Я хочу добровольно вступить в ряды «Самарского батальона» и в ряды Вооруженных сил РФ (на период 6 месяцев). Однако я столкнулся с невозможностью участия в СВО по причине статуса депутата думы Отрадного, - говорится в обращении Михаила Бельснера, которое Михаил Матвеев опубликовал в своем телеграм-канале.

Народный избранник из Самарской области попросил депутата Госдумы РФ инициировать поправки к статье федерального закона, которая не позволяет депутатам добровольно вступать в ряды ВС РФ для участия в спецоперации.