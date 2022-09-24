Назальная вакцинация от COVID-19 стартовала в Самарской области в сентябре 2022 года

Одним из первых новый способ опробовал Армен Бенян / Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Самарской области в сентябре 2022 года стартовала назальная вакцинация от коронавируса. В регион поступила первая партия специальных насадок-распылителей. Всего — 24 тысячи. Их уже распределили по медучреждениями. Одним из первых ревакцинацию новым способом прошел министр здравоохранения губернии Армен Бенян.

— Нет никаких неприятных ощущений. Обычные капли в нос, только в виде спрея. Чтобы вакцина равномерно распределилась по всей слизистой оболочке носа, впрыскивание делают на вдохе, — рассказал чиновник.

Для назальной вакцинации используют «Спутник V» (или «ГамКовидВак»). Прививку делают в два этапа. Сначала вводят первый компонент, а через три недели второй. Главные условия для прохождения вакцинации: отсутствие насморка, заложенности носа, аллергии. В течение двух часов после введения назальной вакцины нельзя пить, есть и курить.

Те, у кого простуда, смогут сделать прививку новым способом через неделю после восстановления. При обострении хронических заболеваний проходить вакцинацию нельзя. Медики советуют переждать острый период и приходить за прививкой через две недели.