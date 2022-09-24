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Общество24 сентября 2022 9:32

В Самаре стараются минимизировать временные неудобства при строительстве метро

Работы на объекте находятся на постоянном контроле
Анастасия ФИЛАТОВА
Специалисты занимаются выносом инженерных коммуникаций в районе строительства "Театральной"

Специалисты занимаются выносом инженерных коммуникаций в районе строительства "Театральной"

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются работы по выносу инженерных коммуникаций в районе строительства метро — станции «Театральная». Их стараются проводить с наименьшими неудобствами для жителей. Все вопросы профильные ведомства обсуждают как на месте, так и в ходе совещаний. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас рабочие занимаются выносом коммуникаций на улице Галактионовской и в двух прилегающих к ней скверах. В скором времени специалисты приступят к переустройству ливневой канализации в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Полевой.

— Предстоит выполнить масштабные трудоемкие работы на коллекторе большого диаметра. Его нужно вынести с перекрестка, чтобы пускать щит, ведь под улицей Полевой пройдет тоннель, — отметил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Без временного перекрытия проезда не обойтись. Ограничения введут на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Одну из полос в этом направлении оставят свободной. Там организуют одностороннее движение. Ввести скорректированную схему планируется не ранее 5 октября 2022 года.