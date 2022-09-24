Субсидии на оплату ЖКУ увеличат в Самарской области в 2022 году

Сейчас средний размер субсидии в Самарской области составляет около 2,5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области увеличат ежемесячную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это связано с предстоящим повышением тарифов ЖКУ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— При повышении тарифов ЖКУ будут изменены региональные стандарты стоимости ЖКУ, которые применяются для расчета субсидий. Размеры субсидий будут пересчитаны, — отметили в областном кабмине.

По данным властей, на ежемесячную субсидию на оплату ЖКУ могут претендовать собственники или наниматели жилья с низким доходом. То есть если их расходы на оплату жилья и коммуналки составляют более 22% от совокупного дохода семьи. Сейчас данную субсидию в Самарской области получают 25 тысяч семей. Ее средний размер составляет около 2,5 тысяч рублей.

Напомним, правительства РФ решило перенести индексацию тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение. Ее проведут не 1 июля 2023 года, а 1 декабря 2022-го. Предельный уровень индексации тарифов ЖКУ для жителей России не превысит 9%.