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Общество24 сентября 2022 12:41

Два автобусных маршрута закроют в Самарской области осенью 2022 года

Под сокращение попали те, что связывают Сергиевский район с Самарой и Отрадным
Анастасия ФИЛАТОВА
Автобусные маршруты решили отменить из-за нехватки водителей и нерентабельности перевозок

Автобусные маршруты решили отменить из-за нехватки водителей и нерентабельности перевозок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили о закрытии двух автобусных маршрутов. Речь идет о тех, что ходят между муниципалитетами.

— С 23 сентября 2022 года закрыт маршрут № 742 «Самара — Красное Чекалино». С 1 октября 2022 года закроется маршрут № 560 «Сергиевск — Отрадный», — сообщили в соцсетях представители Сергиевского АТП.

Причины в обоих случаях — нехватка водительского состава и нерентабельность перевозок. Местных жителей эти новости сильно озадачили. В первую очередь все подумали о студентах. Как они теперь будут добираться до места учебы, неизвестно. Вариант с заказом такси для многих довольно затратен.

Жители попросили пересмотреть решение об отмене маршрутов. К примеру, скорректировать график работы или заменить существующие автобусы на другие с меньшим количеством посадочных мест.