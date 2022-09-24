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Общество24 сентября 2022 13:21

Самарцев возмутил заезд мотоциклистов по пешеходной улице Ленинградской

Очевидцы засняли нарушителей на видео
Анастасия ФИЛАТОВА
Проехаться по самарскому Арбату решили двое байкеров

Проехаться по самарскому Арбату решили двое байкеров

Фото: Скриншот с видео

Жителей Самары возмутили мотоциклисты, которые решили проехаться по Ленинградской. Данная улица — пешеходная, движение транспорта по ней запрещено. Однако это не помешало двум байкерам под покровом темноты прокатиться среди пешеходов. Очевидцы сняли это на видео. Ролик опубликовали в соцсетях в ночь на субботу, 24 сентября 2022 года.

— Что мотоциклисты забыли в пешеходной зоне? Там же нельзя передвигаться на транспорте. Надо было заснять номера и отправить в ГИБДД, чтобы оштрафовали байкеров, — комментируют интернет-пользователи.

К слову, нашлись и те, кто не увидел ничего страшного в заезде «железных коней» по Ленинградке. По их словам, мотоциклисты ехали на небольшой скорости и аккуратно двигались среди пешеходов. Как бы то ни было, согласно закону, движение по пешеходной зоне на транспорте запрещено. За нарушение предусмотрен штраф в 2 тысячи рублей.