Дома высотой до 100 метров хотят построить на ул. Ново-Садовой в Самаре

Строительство высоток вынесли на публичные слушания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе Самары могут появиться новые высотки. Один из застройщиков хочет возвести многоэтажки до 100 метров на улице Ново-Садовой. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

К самарским чиновникам обратились с просьбой дать разрешение на застройку участка площадью 7 984 кв. м и одобрить отклонение от предельных параметров строительства. Компания намерена возвести дома с предельной высотой 99,99 м (около 33 этажей) и урезанными парковками. Проект предполагает на одну квартиру 0,7 машино-места. Максимальный процент застройки в границах участка составит 90%.

Данный вопрос вынесли на публичные слушания. Они продлятся с 24 сентября по 15 октября 2022 года. Экспозиция проекта будет представлена в здании департамента градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132). Ознакомиться с ней можно будет с 1 по 8 октября 2022 года.