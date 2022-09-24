Катер залетел на пришвартованное судно в Самаре вечером 24 сентября 2022 года

ЧП произошло на стоянке "Водник" на улице Народной / Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

Вечером в субботу, 24 сентября 2022 года, в Самаре произошло ЧП на воде. На реке Сухая Самарка катер залетел на пришвартованное судно.

- Около 18:45 (мск) катер Buster Magnum столкнулся с пришвартованным судном на стоянке «Водник», расположенной на улице Народной в Самаре. Пострадавшего судоводителя доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На место выехали старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа самарского ЛОП. Проводится проверка. По ее результатам будут приняты необходимые меры реагирования.