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Общество25 сентября 2022 6:26

Рабочая неделя 26 сентября в Самаре начнется с резкого похолодания

Синоптики дают печальные прогнозы
Анастасия МЫШКИНА
В Самару приходит настоящая осень

В Самару приходит настоящая осень

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре новая рабочая неделя 26 сентября 2022 года начнется с резкого похолодания. Уже в воскресенье погода в регионе значительно испортилась – после теплого и солнечного дня в пятницу, в Самарскую область вернулась настоящая осень. Ну а 26 сентября похолодание будет значительным: температура опустится до 5 градусов ночью и 10…15 градусов днем.

Также синоптики предвещают вероятный дождь местами по региону и облачность с прояснениями. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Такой же будет погода во вторник 27 сентября. Дальше же будет становиться только холоднее: по предварительным прогнозам уже в среду будет около 13 градусов, а в четверг будет +9, затем – в пятницу - +8 градусов. Также со среды возрастает вероятность дождливой погоды.

Стоит отметить, что уже на этой неделе в домах должно появиться отопление, как и обещали в администрации Самары. В первую очередь тепло должны были уже дать в социальные учреждения.