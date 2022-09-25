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Общество25 сентября 2022 8:34

«Мы молились за вас»: в Самарской области встретили бойцов Росгвардии – участников СВО

Губернатор Дмитрий Азаров вместе с родными и близкими бойцов встретили вернувшихся с Донбасса самарских росгвардейцев
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Губернатор Дмитрий Азаров встретил на самарской земле бойцов Росгвардии

Губернатор Дмитрий Азаров встретил на самарской земле бойцов Росгвардии

В Самарской области эмоционально встретили вернувшихся на родную землю росгвардейцев, с честью выполнивших все поставленные перед ними служебно-боевые задачи во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Вместе с родными и близкими бойцов встречали губернатор Дмитрий Азаров, Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- Сегодня мы встречаем настоящих Героев. Вы своей доблестью, верностью присяге, верностью приказам и своей Родине – нашей великой России доказали, что вы действительно отважные люди и настоящие Герои, - приветствовал вернувшихся бойцов губернатор. Он подчеркнул, что за сражениями, в которых участвовали самарцы, с замиранием сердца следили все жители региона.

- Мы молились за вас, особенно в тот момент, когда пришлось совсем нелегко в Балаклее. С честью выполнили свой долг, все поставленные боевые задачи, сохранив личный состав, - подчеркнул глава региона. И особенную благодарность выразил командирам за то, что их грамотное руководство позволило сохранить жизни доверенным им людям.

Бойцы встретились со своими семьями

Бойцы встретились со своими семьями

23 сентября губернатор также подписал постановление о награждении почетным знаком «За служение людям», к которому прилагаются денежные выплаты.

Искренне радовался встрече с бойцами, которые героиески сражались с врагом, Генерал-майор полиции Александр Эсауленко:

- Теперь я точно знаю, что тяжелее всего на свете ждать, особенно когда читаешь о том, что происходит с твоими лучшими бойцами. У меня не было ни тени сомнения, что вы выполните свою задачу и покажите фашистам силу русского оружия и русского духа. Поздравляю вас с возвращением на родную землю. Благодарю вас за честно выполненную боевую задачу. Я горжусь тем, что я ваш командир.

Сами бойцы самарской Росгвардии поблагодарили всех встречающих за теплый прием и поддержку. Командир одного из подразделений отметил, что и он, и его коллеги готовы продолжать начатый 24 февраля путь и дальше заниматься тем, к чему обязывает присяга. Впереди у росгвардейцев отдых, после чего они вновь вернутся к исполнению служебных обязанностей.