«Мы молились за вас»: в Самарской области встретили бойцов Росгвардии – участников СВО

Губернатор Дмитрий Азаров встретил на самарской земле бойцов Росгвардии

В Самарской области эмоционально встретили вернувшихся на родную землю росгвардейцев, с честью выполнивших все поставленные перед ними служебно-боевые задачи во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Вместе с родными и близкими бойцов встречали губернатор Дмитрий Азаров, Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- Сегодня мы встречаем настоящих Героев. Вы своей доблестью, верностью присяге, верностью приказам и своей Родине – нашей великой России доказали, что вы действительно отважные люди и настоящие Герои, - приветствовал вернувшихся бойцов губернатор. Он подчеркнул, что за сражениями, в которых участвовали самарцы, с замиранием сердца следили все жители региона.

- Мы молились за вас, особенно в тот момент, когда пришлось совсем нелегко в Балаклее. С честью выполнили свой долг, все поставленные боевые задачи, сохранив личный состав, - подчеркнул глава региона. И особенную благодарность выразил командирам за то, что их грамотное руководство позволило сохранить жизни доверенным им людям.

Бойцы встретились со своими семьями

23 сентября губернатор также подписал постановление о награждении почетным знаком «За служение людям», к которому прилагаются денежные выплаты.

Искренне радовался встрече с бойцами, которые героиески сражались с врагом, Генерал-майор полиции Александр Эсауленко:

- Теперь я точно знаю, что тяжелее всего на свете ждать, особенно когда читаешь о том, что происходит с твоими лучшими бойцами. У меня не было ни тени сомнения, что вы выполните свою задачу и покажите фашистам силу русского оружия и русского духа. Поздравляю вас с возвращением на родную землю. Благодарю вас за честно выполненную боевую задачу. Я горжусь тем, что я ваш командир.

Сами бойцы самарской Росгвардии поблагодарили всех встречающих за теплый прием и поддержку. Командир одного из подразделений отметил, что и он, и его коллеги готовы продолжать начатый 24 февраля путь и дальше заниматься тем, к чему обязывает присяга. Впереди у росгвардейцев отдых, после чего они вновь вернутся к исполнению служебных обязанностей.