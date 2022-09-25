В Самаре водитель девятки сядет на четыре месяца за поддельные права

У водителя нашли поддельное удостоверение

В Самаре 22-летний водитель девятки предъявил поддельное водительское удостоверение сотрудникам ГГИБДД. Но обман раскрылся - права инспекторам не понравились. Удостоверение изъяли, провели экспертизу и выявили способ изготовления и признаки подделки. Оказалось, что в дело пошел цветной принтер. История произошла в мае, но сейчас дело дошло до суда.

- Задержанный признался, что приобрел поддельное водительское удостоверение категории «В, В1, M» для использования в личных целях, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Полицейские выяснили, что ранее водитель никак не учился вождению и не сдавал экзаменов. Теперь его обвиняют в преступлении - подделке документов. Уголовное дело рассмотрел Кировский районный суд и водителю назначили наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы. В настоящее время приговор вступил в законную силу.