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Общество25 сентября 2022 15:16

В Самаре с высоты сняли строящуюся клинику в форме креста

Она находится в микрорайоне Волгарь
Анастасия МЫШКИНА
В Самаре строят клинику в виде креста

В Самаре строят клинику в виде креста

В Самаре пятиэтажную клинику, которую строят в форме креста, сняли на видео с высоты. Пятиэтажное здание для поликлиники в микрорайоне Волгарь должно быть готово к 2023 году. Клиника будет находиться между улицами Осетинская и Виталия Талабаева. В здании площадью 13 тыс. кв.м. будут располагаться лечебное, реабилитационное, хирургическое отделения. Поликлиника будет рассчитана на 700 посещений в смену.

Как отметил блогер Евгений Щекин, который и снял видео стройки с квадрокоптера, сейчас строительство идет полным ходом. На видео даже заметно, как рабочие помахали парящему в небе квадрокоптеру.

Сейчас жители Волгаря получают помощь в нескольких поликлинических отделениях. Кстати, в министерстве здравоохранения вели переговоры с подрядчиками о досрочной сдаче клиники.