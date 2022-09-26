В Самаре мужчина напился и катался по городу на машине бывшей жены

Мужчину отправили под суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местный 32-летний житель попал под уголовное дело из-за любви к пьяным поездкам. Мужчина уже садился на руль в состоянии опьянения, был наказан, но это не помешало ему вновь вернуться к любимому занятию.

Как сообщает ГУ МВД по региону, в очередной раз мужчина попался правоохранителям в Красноглинском районе. Его остановили для проверки документов. Полицейские почуяли от водителя сильный запах алкоголя. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.

– Во время оформления административного материала выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда Красноглинский районный суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на 1 год 6 месяцев, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Тем не менее, горе-водитель вновь сел за руль, будучи пьяным. Причем на этот раз взял машину у бывшей жены.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Он также лишен прав на 2 года и 6 месяцев.