Под Самарой женщина украла и сдала в ломбард телевизор своего друга

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске местной жительнице грозит пятилетнее тюремное заключение. 35-летняя женщина ограбила своего знакомого. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

О преступлении полицейским сообщил сам пострадавший. Он заявил, что из его квартиры пропал телевизор стоимостью 25 тысяч рублей. Правоохранители предположили, что к происшествию может быть причастна 35-летняя подруга пострадавшего – у нее были ключи от квартиры. Женщину удалось задержать в течение часа.

– Сотрудники ППС ОВ ППСП ОМВД России по г. Новокуйбышевску прапорщик полиции Дмитрий Некрасов, сержант полиции Анатолий Высоцкий и стажер по должности полицейского ОВ ППСП Николай Матвеев заметили схожую по приметам женщину. Во время погони они задержали ее в соседнем дворе, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Сотрудники ППС задержали злоумышленницу в течение часа. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Задержанная во всем созналась и рассказала, что сдала телевизор в ломбард за 10 тысяч рублей. Имущество удалось вернуть владельцу.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.