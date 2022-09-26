Туристический двухэтажный поезд отправится из Самары в Волгоград 7 октября 2022 года

Познавательное путешествие на поезде продлится с 7 по 9 октября 2022 года / Фото: РЖД

В следующую пятницу, 7 октября 2022 года, из Самары в Волгоград отправится туристический двухэтажный поезд. Его пассажирами станут участники проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний», сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Туристы посетят памятник «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, увидят экспозицию «Оружие Победы» в музее-панораме. В рамках проекта «Вагон знаний» для школьников подготовили познавательно-патриотическую программу об истории России. Детские группы будут сопровождать медработники. В стоимость поездки включены: билеты на поезда, экскурсионная программа, питание, билеты в музеи и другие объекты.

Обратно в Самару поезд вернется в воскресенье, 9 октября 2022 года. Отметим, в его составе есть комфортабельные двухэтажные купейные вагоны. Они оснащены системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетами.

Подробнее можно узнать по телефону сервисного центра 8-800-201-74-22 (звонок бесплатный) и на официальном сайте РЖД (раздел «Путешествуй с РЖД»).