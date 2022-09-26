Губернатор Самарской области выразил соболезнования родным погибших в школе Ижевска

Дмитрий Азаров заявил, что Самарская область готова оказать всю необходимую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске. В понедельник, 26 сентября 2022 года, в местную школу ворвался неизвестный и устроил там стрельбу. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей.

- Страшная трагедия произошла в Ижевске. Родным и близким погибших соболезнования и сил пережить это горе, пострадавшим скорейшего выздоровления. Самарская область скорбит вместе с вами, - написал на своей странице в соцсети Дмитрий Азаров.

Также глава региона заявил, что Самарская область готова оказать всю необходимую помощь.

Напомним, ЧП произошло в школе № 88 Ижевска. Неизвестный в черной майке с нацистской символикой и в балаклаве проник в учебное заведение и открыл стрельбу. Первыми удар приняли охранники. Потом преступник углубился в здание и стал стрелять там. По информации СК России, погибли 13 человек: шесть взрослых и семеро детей. Количество пострадавших уточняется.

Отметим, что нападавший покончил с собой. Его личность пока не установлена. Документов у него при себе не было. Возбуждено уголовное дело. Его расследованием займется центральный аппарат СК России.