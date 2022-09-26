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Происшествия26 сентября 2022 10:07

Губернатор Самарской области выразил соболезнования родным погибших в школе Ижевска

Стрельба в учебном заведении унесла жизни 13 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
Дмитрий Азаров заявил, что Самарская область готова оказать всю необходимую помощь

Дмитрий Азаров заявил, что Самарская область готова оказать всю необходимую помощь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске. В понедельник, 26 сентября 2022 года, в местную школу ворвался неизвестный и устроил там стрельбу. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей.

- Страшная трагедия произошла в Ижевске. Родным и близким погибших соболезнования и сил пережить это горе, пострадавшим скорейшего выздоровления. Самарская область скорбит вместе с вами, - написал на своей странице в соцсети Дмитрий Азаров.

Также глава региона заявил, что Самарская область готова оказать всю необходимую помощь.

Напомним, ЧП произошло в школе № 88 Ижевска. Неизвестный в черной майке с нацистской символикой и в балаклаве проник в учебное заведение и открыл стрельбу. Первыми удар приняли охранники. Потом преступник углубился в здание и стал стрелять там. По информации СК России, погибли 13 человек: шесть взрослых и семеро детей. Количество пострадавших уточняется.

Отметим, что нападавший покончил с собой. Его личность пока не установлена. Документов у него при себе не было. Возбуждено уголовное дело. Его расследованием займется центральный аппарат СК России.