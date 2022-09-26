В Самаре кладовщик может зарабатывать до 50 тысяч рублей

Высокую зарплату платят сотрудникам с опытом работы от 2 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, сколько могут зарабатывать претенденты на вакансию «Кладовщик». Специалисты предоставили данные исследований.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областном центре региона кладовщики могут получать до 50 тысяч рублей. Кандидаты с опытом работы на складе с большим ассортиментом и стажем работы до двух лет наиболее востребованы. В Москве специалисты могут зарабатывать до 90 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – до 75 тысяч рублей.

Отмечают, что средняя зарплата кладовщиков составляет 40 тысяч рублей. На зарплату до 35 тысяч рублей могут претендовать соискатели со знанием правил оформления документов, специализированных программ складского учета и опытом работы от полугода.