Движение по трассе А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном частично ограничили

На время ограничения автомобилистам посоветовали использовать пути объезда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 23 сентября 2022 года, частично ограничили проезд по трассе А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. В районе пункта пропуска через границу «Маштаково» ввели реверсивное движение. Для его регулировки установили светофор.

— Данная мера связана с установкой портальных инспекционно-досмотровых комплексов и ремонтом дороги на въезде в РФ со стороны Казахстана, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Автомобилистам советуют использовать для объезда: МАПП «Озинки» на трассе А-298 «Р-208 — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном в Саратовской области»; МАПП «Теплое» на 378 км трассы Бугульма — Уральск в Оренбуржье; МАПП «Илек» на трассе А-305 Оренбург — Илек — граница с Казахстаном в Оренбургской области.