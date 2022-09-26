В Самаре вышел сборник об итогах пятилетнего развития Самарской области

Сборники будут переданы городским и районным библиотекам Самарской области

В областной библиотеке в галерее «Новое пространство» прошла презентация информационно-аналитического Справочника «Самарская область. Время обновления». Общественная палата нашего региона ежегодно подводит итоги работы, отображая их в справочниках, но в этом году приняла решение выпустить сборник по итогам 5 лет.

- Этот период был насыщен массой событий. И мы предложили дать анализ того, что произошло за эти годы. А анализ необходим для того, чтобы выработать стратегию для дальнейшего развития региона. В последние годы наша жизнь поменялась в связи с пандемией, с другой стороны была реализована масса проектов, больше чем за предыдущие более длительные периоды. Проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, строительство моста через Волгу, спортивный объект мирового уровня «Солидарность Самара Арена» и многое другое. И все эти успехи связаны с деятельностью нашего губернатора Дмитрия Азарова, который выстраивая стратегию развития региона, налаживал контакт со всеми слоями населения нашей губернии и проделал колоссальную работу с федеральным центром, - рассказал председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Все вехи пятилетнего развития области, успехи и вызовы, с которыми пришлось столкнуться региону за этот период, отражены в вышедшем сборнике. Пока готовы пилотные экземпляры. Затем весь тираж распределят по городам и районам области. Не забыли и о молодежи, которая чаще воспринимает информацию с электронных носителей. Для их удобства в книге есть QR-коды, по которым можно перейти и посмотреть видео по заинтересовавшей теме.