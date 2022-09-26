В Куйбышевском и Кировском районах Самары отключат воду с 26 по 29 сентября 2022 года

Жители двух районов временно останутся без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жителей Куйбышевского и Кировского районов предупредили о плановом отключении холодной воды. Работы будут проводить с 26 по 29 сентября 2022 года.

По сообщению представителей «РКС-Самара», с 08:00 26 сентября 2022 года холодную воду отключат до 18:00 по улицам: Олонецкой, Боровой, Вологодской, Эльтонской, Грозненской, Заводской, Собинской, Опорной, Липяговской, Фестивальной, Арбатской, Ковровской, Восковой, Трубной, Ржевской и Красный Кряжок.

Также отключение проведут во вторник, 27 сентября с 08:00 до 28 сентября 08:00. В четверг, 29 сентября, с 09:00 до 15:45. Все подробности об адресах указаны на официальном сайте.