В Самаре специалисты устраняют недочеты на Заводском шоссе

Работы на участке продолжаются. Фото: скриншот видео

В Самаре рабочие продолжают устранять недочеты на проблемном участке. На Заводском шоссе специалисты проводят ремонтные работы.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео с высоты птичьего полета. Строители устраняют недостатки. Благоустройство участка хотели завершить еще в августе 2022 года. Судя по кадрам, строители все еще продолжают работы на территории.

Напомним, Заводское шоссе хотели привести к нормативу еще в ноябре 2020 года. На реконструкцию и благоустройство выделили около 650 миллионов рублей. Из-за ошибок подрядчика организацию пришлось сменить.