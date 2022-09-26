В Самаре состоится открытие исторической мечети после реконструкции

В областном центре пройдет торжественное открытие после реконструкции. Фото: "Самарская Историческая мечеть"

В Самаре местным жителям рассказали об открытии Исторической мечети после реконструкции. Мероприятие состоится 1 октября 2022 года.

По данным правительства региона, Историческая мечеть расположена на улице Алексея Толстого, 61 «А». В прошлом году зданию исполнилось 130 лет. В начале прошлого века мечеть стало центром татарской и мусульманской жизни жителей областного центра.

После реконструкции самарцев приглашают принять участие в торжественном открытии. В программе мероприятия: экскурсии, выставка халяльной продукции, мастер-классы и традиционное угощения гостей.