Предприимчивый самарец продает три конфеты «Кислинка» почти за 10 тысяч рублей

Конфеты, снятые с производства, продают за крупную сумму. Фото: Авито

В Самаре местный житель решил продать конфеты, произведенные в 2013 году. «Кислинку» перестали выпускать несколько лет назад.

Согласно опубликованному объявлению, в наличии три конфеты, две из которых со вкусом черники, а одна – с яблоком. «Те самые конфеты» не распакованы. По словам продавца, всю свою жизнь провели в сухом и защищенным от света месте. Автор объявления также сообщает об ожидании предложений.

Напомним, в областной столице самарцы также продают травинку за 999 999 999 рублей. Что в ней исключительного – загадка.