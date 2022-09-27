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Общество27 сентября 2022 3:17

Предприимчивый самарец продает три конфеты «Кислинка» почти за 10 тысяч рублей

Сладость теперь не найти на прилавках
Алена ПРОВКИНА
Конфеты, снятые с производства, продают за крупную сумму. Фото: Авито

Конфеты, снятые с производства, продают за крупную сумму. Фото: Авито

В Самаре местный житель решил продать конфеты, произведенные в 2013 году. «Кислинку» перестали выпускать несколько лет назад.

Согласно опубликованному объявлению, в наличии три конфеты, две из которых со вкусом черники, а одна – с яблоком. «Те самые конфеты» не распакованы. По словам продавца, всю свою жизнь провели в сухом и защищенным от света месте. Автор объявления также сообщает об ожидании предложений.

Напомним, в областной столице самарцы также продают травинку за 999 999 999 рублей. Что в ней исключительного – загадка.