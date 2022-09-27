На Самарских дорогах провели масштабные рейды в выходные дни

В регионе прошли профилактические мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции усиливали контроль в выходные дни. В регионе прошли масштабные направленные рейды.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, проверки на дорогах проходили с 23 по 25 сентября 2022 года. Профилактические мероприятия охватили многие дороги региона. За три дня правоохранители выявили более 2100 нарушений. Особое внимание уделяли водителям в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно подведенным итогам, инспекторы задержали 54 пьяных автолюбителя. За незаконную «тонировку» к ответственности привлекли 259 водителей. Подобные рейды будут продолжены.