Самарскую область накроет 6-балльная магнитная буря в начале октября

Врачи советуют ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя, курения сигарет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные дни на этой неделе, 1 и 2 октября 2022 года, Самарскую область накроет геомагнитная буря, по данным GISMETEO.

Пик придется именно на эти два дня. В субботу буря ожидается 5-балльная, что означает слабая, а в воскресенье – 6-балльная, то есть умеренная.

В это время чувствительным жителям региона рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки, правильно питаться и достаточно спать, поддерживать тонус организма через прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.

Помимо этого, врачи советуют ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя, курения сигарет, а также следить за своим здоровьем и следовать рекомендациям врача.

В предстоящие дни, в конце октября, будут происходить небольшие возмущения, которые колеблются от 2 до 3 баллов.