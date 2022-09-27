В Самаре изменили количество трамваев № 8, 16, 21, 23, 24 и троллейбусов № 4к, 6, 12, 13, 19

Изменения внесли в реестр муниципальных маршрутов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре внесли изменения в реестр маршрутов городского транспорта. Они коснулись трамваев и троллейбусов. На ряде маршрутов скорректировали количество подвижного состава. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии областной столицы.

Так, число троллейбусов № 4к сократили с 5 до 4, № 12 – с 17 до 15, № 13 – с 7 до 5, № 19 – с 8 до 6. А вот количество «рогатых», которые курсируют по маршруту № 6, наоборот, увеличили – с 6 до 10.

Число трамваев № 8 уменьшили с 6 до 5, № 16 – с 3 до 1. На маршруте № 21 теперь будут ходить не 4, а 5 составов. На маршруте № 23 в будни будут курсировать 6 трамваев, по выходным – 7. Количество трамваев особо большого класса на маршруте № 24 сократили с 14 до 12.