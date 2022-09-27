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Происшествия27 сентября 2022 9:37

Самарец дал взятку служебному приставу, чтобы не платить алименты своему ребенку

Деньги он передал в одном из торговых центров города
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 31-летний местный житель дал взятку сотруднику службы судебных приставов, чтобы не платить алименты. Теперь он предстанет перед судом.

— Мужчина передал денежные средства в размере 35 тысяч рублей, — рассказали в СУ СК по Самарской области.

В мае 2022 года с самарца решили взыскать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, с денег на его банковских счетах. Чтобы данные решения отменили, мужчина на территории одного из торговых центров города передал сотруднику службы судебных приставов деньги.

После их передачи его задержали. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд, где 31-летнему местному жителю назначат наказание.