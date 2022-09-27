В Самарской области в полном объеме выполняются задачи по призыву в рамках частичной мобилизации

Региональные власти организовали мониторинг за проведением частичной мобилизации

В Самарской области обсудили реализацию частичной мобилизации. По словам военкома региона Алексея Вдовина, все поставленные задачи выполняются в полном объеме. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым.

– Защита Родины – это священный долг каждого гражданина. И я горжусь земляками, которые приходят в комиссии, в том числе, добровольно, чтобы встать на защиту нашей страны, наших братьев с Донбасса. В армии нужны люди, способные выполнять боевую задачу, – сказал глава региона.

Региональные власти организовали мониторинг за проведением частичной мобилизации. Они отслеживают сообщения жителей о призыве людей, которые не соответствуют критериям отбора. По поручению Дмитрия Азарова все эти обращения взяли в работу. В результате 69 человек, которые получили повестки, вернули из воинских частей домой.

Было решено скорректировать работу комиссий. Теперь в них будут работать врачи, что позволит тщательнее проводить первичный отбор мобилизованных.

– Вызвали по повестке – необходимо явиться в военкомат, чтобы не считаться уклонистом или трусом. А если есть проблемы по здоровью, нужно взять с собой соответствующие документы и справки. Врачи разберутся, если человек критериям не соответствует – поедет домой. В каждом конкретном случае разберемся по справедливости, и в соответствии с нормами закона будет принято решение, – отметил губернатор.

В регионе также обсудили работу системообразующих предприятий. Ценным специалистам предоставят отсрочку от мобилизации. Сейчас идет работа по составлению и уточнению реестров.