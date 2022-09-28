Самарские врачи передадут маленьким пациентам из Снежного гуманитарную помощь

Медики лично передадут коробки в педиатрическое отделение Фото: Аскомед

В сегодняшнее непростое время особенно важна поддержка и взаимопомощь. Самарские медики, которые еще недавно сражались плечо к плечу с коронавирусной инфекцией, сейчас выполняют важную, ответственную и благородную миссию в ДНР.

27 сентября в 2 утра автобус с группой самарских медиков во главе с главным врачом Самарской городской больницы № 10 Дмитрием Лисицей отправился в город Снежное Донецкой Народной Республики, чтобы оказать медицинскую помощь местным жителям.

Каждые две недели из нашего города выезжают врачи-добровольцы. Они проводят осмотры, операции, обследования.

В снежненской городской больнице есть педиатрическое отделение, куда попадают дети от 0 до 14 лет, оставшиеся без попечения родителей.

Именно им решил помочь коллектив «Аскомеда», передав 4 коробки гуманитарной помощи, собранной в компании. Детям вручат ее лично самарские доктора, которые отправились в Снежное в составе гуманитарной миссии.

В посылках: детские вещи, мягкие игрушки, книги, раскраски, карандаши, краски, фломастеры, средства гигиены. Это уже вторая акция компании. Первая миссия стартовала 13 сентября, тогда также больница получила 4 коробки нужнх вещей.

- Мы хотим, как можем, поддержать детей - просто сделать им маленький подарок, протягивая эстафетную палочку любви и признательности всем, кто готов творить добро! Призываем всех объединяться, чтобы сделать подобные акции взаимопомощи не разовыми, а постоянными!, - прокомментировали в «Аскомеде».

Следующий рейс в Снежное запланирован на 11 октября.

Сбор вещей и средств ведется в главном офисе СК «АСКОМЕД» по адресу: ул. Ленинская, 119.