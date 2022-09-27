В Самарской области заканчивается реконструкция станции для очищения воды

Еще необходимо завершить монтаж наружного освещения, автоматизации. Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

В Большой Глушице заканчивается реконструкция насосно-фильтровальных станций с подводящими сетями для очищения и обеззараживания воды.

— После того, как ее введут в эксплуатацию, качественная питьевая вода из систем централизованного водоснабжения будет в домах еще 9 тысяч человек, — рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

Обеспечение чистой водой увеличится с 8,1 тысяч до 17,1 тысяч жителей района. Работы ведутся с августа 2020 года, в этом году они должны завершиться. Еще необходимо завершить монтаж наружного освещения, автоматизации, вентиляции и отопительных систем, а также восстановить благоустройство территории.

Водозаборные сооружение на берегу Большеглушицкого водохранилища представляет собой три нитки напорных трубопроводов протяженностью 1,8 км, а также два накопительных резервуара объемом 750 кубических метров каждый.