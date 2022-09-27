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Общество27 сентября 2022 12:23

В Самарской области из воинских частей вернули домой 69 призывников по частичной мобилизации

Их отпустили после прохождения дополнительных проверок
Анастасия ФИЛАТОВА
В состав комиссий включили врачей, чтобы тщательнее проводить первичный отбор мобилизованных

В состав комиссий включили врачей, чтобы тщательнее проводить первичный отбор мобилизованных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из воинских частей вернули домой 69 человек, которые получили повестки. Их отпустили после прохождения дополнительных медицинских обследований, уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи. Более тщательная проверка показала, что эти призывники по частичной мобилизации не соответствуют критериям отбора. Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Азарова и военкома региона Алексея Вдовина.

– Если вызвали по повестке, нужно явиться в военкомат. Если есть проблемы со здоровьем – принести соответствующие справки. Врачи разберутся. Если человек не соответствует критериям – поедет домой, – подчеркнул глава региона.

Отметим, власти Самарской области организовали мониторинг за частичной мобилизацией. Они отрабатывают все обращения, которые касаются призыва людей, несоответствующим критериям отбора. В таких случаях проводят дополнительные проверки. Если информация подтверждается, человека отправляют домой. Добавим, теперь в комиссиях будут работать врачи, что позволит тщательнее проводить первичный отбор мобилизованных.