Ливень и сильный ветер обрушатся на Самарскую область 28 сентября 2022 года

МЧС советует не выходить в непогоду из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области ждет очередное ухудшение погоды. Днем в среду, 28 сентября 2022 года, на регион обрушатся сильный ветер и ливень. Объявлен желтый уровень опасности.

- Днем 28 сентября 2022 года местами в Самарской области ожидается сильный дождь, порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей по возможности не выходить завтра из дома. Если непогода застигнет на улице, необходимо как можно быстрее найти укрытие – подземный переход или ближайший подъезд. Во время сильного ветра нельзя ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями. Машину стоит поставить в гараж или припарковать ее вдали от непрочных конструкций. В ливень лучше не садиться за руль.