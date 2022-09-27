В Самаре маршрут автобуса №67 продлили до Волжского района

Благодаря нововведению транспортная доступность Кошелев-Парка и Смышляевки станет лучше. Фото: администрация Самары

В областной столице внесли изменения в маршрут автобуса №67. 20 сентября он был продлен до жилого квартала «Баварская деревня». А теперь появился новый мультимодальный маршрут №67к, следующий от остановки «Школа №1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка – станция Ягодная.

– Для горожан, живущих за ж/д переездом, появление этого маршрута обеспечит возможность беспроблемной пересадки на автобус маршрута №67. Технически это выглядит следующим образом: 67к следует из Волжского района, доезжает, к примеру, до остановки «Баварская деревня» или «Улица Мира» и там их подхватывает автобус №67. Эти два маршрута состыкованы таким образом, чтобы пассажиры могли без долгого ожидания пересесть на нужный им вид транспорта, – рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.

Отмечается, что поездка на новом маршруте будет бесплатной – для этого были выделены дополнительные средства из областного бюджета.

По данным властей, изменения позволят разрешить проблему транспортной доступности микрорайона «Кошелев-Парк» и Смышляевки. Именно такую задачу перед областным минтрансом ставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.