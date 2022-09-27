Власти Самары заявили об официальном старте отопительного сезона 27 сентября 2022 года

По данным мэрии, работа будет вестись поэтапно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 27 сентября 2022 года официально стартовал отопительный сезон. Здания начинают отапливать несмотря на погоду. По нормативу тепло подается после того, как в течение пяти суток столбик термометра не превышает отметку в +8 градусов. Пока температура не понижалась ниже +9,5, однако здания уже начинают остывать.

Как сообщили в мэрии города, традиционно первыми тепло получают детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. В данный момент более 85% детсадов уже обеспечены теплом. Постепенно отопление подают в многоквартирные дома. Их в городе 10 195, все готовы к предстоящим холодам.

Власти отмечают, что процесс подачи тепла организован поэтапно. Как правило, он занимает порядка 2-х недель.