Власти Самары сообщили о закупке низкопольных трамваев и автобусов

Данный вид транспортных средств адаптирован для маломобильных граждан. Фото: департамент транспорта Самары

На самарские дороги в скором времени могут выйти низкопольные трамваи и автобусы. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. По данным властей, они намерены приобрести более 300 единиц транспорта.

– Мы направили заявки на приобретение 34 новых двухсекционных низкопольных трамваев и 300 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе, – рассказали в дептрансе Самары.

Новый транспорт будет направлен на маломобильных граждан – для них поездки станут более доступными. Сегодня на дороги Самары выходят более 500 подобных транспортных средств, работающих на 60 маршрутах. Все они адаптированы для указанной категории жителей. Доля доступного общественного транспорта в областной столице превышает 50%.