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Общество28 сентября 2022 5:42

В Самарской области водитель автобуса не дал сдачу и высадил ребенка

Люди в комментариях обратили внимание, что такие ситуации происходят регулярно
Ирина СИНЕГУБОВА
Водитель отказал дать сдачу со ста рублей и начал орать. Фото: сообщество Вконтакте "Происшествия Тольятти"

Водитель отказал дать сдачу со ста рублей и начал орать. Фото: сообщество Вконтакте "Происшествия Тольятти"

Вчера вечером, 27 сентября, примерно в 19:00 водитель маршрутного автобуса № 303 "Подстепки – Тольятти" не сдал сдачу ребенку и высадил его.

— Водитель данного маршрута не довез ребёнка до его остановки и отказал дать сдачу со ста рублей, начав орать, — пишет автор поста сообщества Вконтакте "Происшествия Тольятти".

По словам автора поста, приближается зима и скоро в это время будет очень темно, что еще больше усугубляет ситуацию с высаживанием детей.

— Тоже 126, 326 не сдает сдачи, — делится жительница региона в комментариях.

— Сдачу он обязан был дать, хоть с пяти тысяч, а если нет, значит должен за свой счёт везти до пункта назначения, — возмущается другая женщина.