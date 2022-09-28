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Общество28 сентября 2022 6:39

Почти 6,5 тысяч жителей Самарской области были покусаны животными с начала 2022 года

Среди пострадавших — 1774 ребенка в возрасте до 14 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
В большинстве случаев люди получали укусы от кошек и собак

В большинстве случаев люди получали укусы от кошек и собак

Фото: Shutterstock

В Самарской области за восемь месяцев 2022 года от укусов животных пострадали 6 494 человека, в том числе 1 774 ребенка в возрасте до 14 лет. Именно столько людей обратилось за медицинской помощью в учреждения здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

Больше всего укусов — 96,4% — самарцы получили от кошек и собак: 52,8% — от безнадзорных, 47,2% — от домашних питомцев. Еще 3% людей пострадали от диких зверей, а 0,6% — от сельскохозяйственных животных.

С начала 2022 года в Самарской области было зарегистрировано 30 случаев бешенства среди животных. Их выявили на территории 16 районов: 5 случаев в Красноярском, по 3 — в Исаклинском, Кинельском, Ставропольском и Сызранском, по 2 — в Кинель-Черкасском и Большеглушицком, по 1 — в Самаре, Кинеле, Тольятти, Алексеевском, Безенчукском, Борском, Волжском, Шенталинском и Хворостянском районах.

Опасную болезнь, по данным Роспотребнадзора, подхватили 14 домашних собак, 4 бездомных пса, 9 лисиц, енотовидная собака, корова и коза.