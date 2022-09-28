В Самарской области жители сфотографировали гигантского шипованного кузнечика-каннибала

Насекомое может напасть на человека. Фото: "Жигулевский государственный заповедник"

В Самарской области местные жители сфотографировали гигантского кузнечика. Насекомое называют степной дыбкой.

По сообщению специалистов, самок кузнечиков также называют амазонками. Степная дыбка является одним из самых крупных видов кузнечиков. Чаще всего насекомое встречается в глухих степях, на склонах, холмах и в низменностях. Средняя длина «гиганта» - до 10 сантиметров. Ее голени покрыты острыми шипами. Обычно насекомое питается видами поменьше, но не брезгует своими сородичами.

Отмечают, что хищный кузнечик также может напасть и на человека. Жителям не стоит протягивать руку, чтобы дотронуться до степной дыбки.