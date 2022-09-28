В Самаре на 40-м году жизни умер экс-глава областной миграционной службы

У полковника полиции остались жена и трое детей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Умер бывший начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области полковник полиции Денис Акимов. Он скончался после продолжительной болезни. Ему было всего 39 лет. Об этом вечером во вторник, 27 сентября 2022 года, сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный по правам человека в 63 регионе Ольга Гальцова.

- Интеллигентный, деятельный, отзывчивый и очень молодой еще человек. Он скончался на 40 году жизни. Денис Владимирович всегда был готов оказать помощь по вопросам, с которыми ко мне обращаются жители региона, - отметила омбудсмен.

Денис Акимов служил в ОВД 18 лет. В 2009 году он стал начальником отдела ФМС в Кировском районе Самары, в дальнейшем работал на руководящих должностях в областном ведомстве. С 2020 года занимал пост главы управления по вопросам миграции регионального главка.

У Дениса Акимова остались жена и трое детей. Прощание с ним состоится в четверг, 29 сентября 2022 года, в храме в честь святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11). Начало в 11:00.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, экс-начальника миграционной службы похоронят на кладбище «Рубежное». Для тех, кто желает проводить его в последний путь, будут поданы специальные автобусы. Они проследуют к месту захоронения и обратно.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Дениса Акимова.